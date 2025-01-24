

Участники марша журналистов и деятелей искусства присоединились к акции у станции метро «Марджанишвили»

24.01.2025 20:38





Участники марша журналистов и деятелей искусства присоединились к акции у станции метро «Марджанишвили».



В этим минуты на проспекте Марджанишвили перекрыто автомобильное движение.



Участники акции совместным шествием протеста направляются к зданию парламента Грузии, где манифестации в непрерывном режиме продолжаются уже 58-ой день.



„Везде полиция, нигде – справедливости!“, „Свободу Мзие, свободу политзаключнным!“, „Долой русский режим!“ – скандируют участники шествия.





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