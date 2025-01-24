Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Участники марша журналистов и деятелей искусства присоединились к акции у станции метро «Марджанишвили»


24.01.2025   20:38


Участники марша журналистов и деятелей искусства присоединились к акции у станции метро «Марджанишвили».

В этим минуты на проспекте Марджанишвили перекрыто автомобильное движение.

Участники акции совместным шествием протеста направляются к зданию парламента Грузии, где манифестации в непрерывном режиме продолжаются уже 58-ой день.

„Везде полиция, нигде – справедливости!“, „Свободу Мзие, свободу политзаключнным!“, „Долой русский режим!“ – скандируют участники шествия.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна