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Участники марша журналистов и деятелей искусства присоединились к акции у станции метро «Марджанишвили»
24.01.2025 20:38
Участники марша журналистов и деятелей искусства присоединились к акции у станции метро «Марджанишвили».
В этим минуты на проспекте Марджанишвили перекрыто автомобильное движение.
Участники акции совместным шествием протеста направляются к зданию парламента Грузии, где манифестации в непрерывном режиме продолжаются уже 58-ой день.
„Везде полиция, нигде – справедливости!“, „Свободу Мзие, свободу политзаключнным!“, „Долой русский режим!“ – скандируют участники шествия.
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