|
|
|
Саломе Зурабишвили проводит встречу с Эммануэлем Макроном
24.01.2025 20:39
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили в пресс-службе Зурабишвили.
Встреча проходит в Елисейском дворце. Другие подробности не сообщаются.
Ранее Зурабишвили находилась в США, где по приглашению конгрессмена Джо Уилсона присутствовала на инаугурации Дональда Трампа.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна