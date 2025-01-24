

Саломе Зурабишвили проводит встречу с Эммануэлем Макроном

24.01.2025 20:39





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили в пресс-службе Зурабишвили.



Встреча проходит в Елисейском дворце. Другие подробности не сообщаются.



Ранее Зурабишвили находилась в США, где по приглашению конгрессмена Джо Уилсона присутствовала на инаугурации Дональда Трампа.





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