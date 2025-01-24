Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саломе Зурабишвили проводит встречу с Эммануэлем Макроном


24.01.2025   20:39


Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили в пресс-службе Зурабишвили.

Встреча проходит в Елисейском дворце. Другие подробности не сообщаются.

Ранее Зурабишвили находилась в США, где по приглашению конгрессмена Джо Уилсона присутствовала на инаугурации Дональда Трампа.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна