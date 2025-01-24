

Москва заявила о готовности к максимальному сближению с Тбилиси

24.01.2025 20:39





Москва заявила о готовности к дальнейшей нормализации отношений с Грузией, подчеркнув, что глубина этого процесса зависит от позиции Тбилиси.



«Готовы идти по пути дальнейшей нормализации российско-грузинских отношений настолько далеко, насколько к этому будут готовы в Тбилиси», — заявили в МИД РФ.



Там добавили, что России «далеко не безразлично» то, как развивается ситуация в Грузии, однако, «в отличие от США и ЕС», они не вмешиваются во внутренние дела страны.



«Уходящая вашингтонская администрация и есовцы делают все, чтобы изменить суверенный выбор грузинского народа и избранных им властей в пользу мира и процветания. Они ставят Тбилиси перед ультиматумом: либо с Западом, либо с Россией. Уверены, что народу Грузии хватит выдержки и мудрости, чтобы не стать игрушкой в чужих руках, толкающих страну к экономической и политической нестабильности», — сказали в министерстве.



Дипломатические отношения между Грузией и Россией прерваны по инициативе Тбилиси с августа 2008 года в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона. После войны Россия перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на территории двух этих грузинских регионов.



Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии – рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территорию Грузии, находящуюся под российской оккупацией.



По мере того, как отношения «Грузинской мечты» с ЕС и США ухудшались, в Москве все чаще стали говорить о необходимости восстановления дипотношений с Тбилиси.



На Западе грузинское правительство обвиняют в изменении внешнеполитического курса, но лидеры ГМ все отрицают. Они говорят, чт отношения с Россией ограничиваются лишь сотрудничеством по вопросам гуманитарного характера, торговли и экономики, а восстанавливать дипотношения Тбилиси не намерен.



Новости-Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





