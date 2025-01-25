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Москва ожидает от Тбилиси максимального сближения и нормализации отношений
25.01.2025 00:02
Москва заявила о готовности к дальнейшей нормализации отношений с Грузией, подчеркнув, что глубина этого процесса зависит от позиции Тбилиси.
«Готовы идти по пути дальнейшей нормализации российско-грузинских отношений настолько далеко, насколько к этому будут готовы в Тбилиси», — заявили в МИД РФ.
Там добавили, что России «далеко не безразлично» то, как развивается ситуация в Грузии, однако, «в отличие от США и ЕС», они не вмешиваются во внутренние дела страны.
«Уходящая вашингтонская администрация и ЕСовцы делают все, чтобы изменить суверенный выбор грузинского народа и избранных им властей в пользу мира и процветания. Они ставят Тбилиси перед ультиматумом: либо с Западом, либо с Россией. Уверены, что народу Грузии хватит выдержки и мудрости, чтобы не стать игрушкой в чужих руках, толкающих страну к экономической и политической нестабильности», — сказали в министерстве.
По информации российских СМИ, собеседники, знакомые с ситуацией, говорят, что такой вопрос уже активно прорабатывается, но какие-то конкретные результаты можно будет ожидать «не ранее осени текущего года».
«Сначала может быть организован визит кого-то из грузинских депутатов от правящей партии в Москву. На уровне Госдумы или МИДа с ними могут быть проведены переговоры – ведь между государствами до сих пор есть немало острых тем. И надо понять, как грамотно выстроить взаимодействие в таких условиях. А уже дальше можно будет говорить о постепенном восстановлении дипотношений», – говорят инсайдеры.
Дипломатические отношения между Грузией и Россией прерваны по инициативе Тбилиси с августа 2008 года в ответ на оккупацию и дальнейшее признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона. После войны Россия перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на территории двух этих грузинских регионов.
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