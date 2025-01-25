

Саломе Зурабишвили: Согласно Конституции, мой мандат действует до избрания нового президента

25.01.2025 12:23





Согласно Конституции, мой мандат продолжается до избрания нового президента, - об этом пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью France 24.



На вопрос, признает ли она легитимность парламента Грузии и инаугурации Михаила Кавелашвили, пятый президент Грузии ответила, что их не признает не только она, но и вышедший на улицы грузинский народ.



«Не только я, но и население, которое выходит на улицы, не признает. Также результаты выборов не признают наши европейские и американские партнеры, за исключением Венгрии, потому что выборы были результатом манипуляции, которая если и не была устроена Россией, то тогда была ими поддержана. Кроме того, парламент был созван неконституционным образом», - заявила Зурабишвили.



Саломе Зурабишвили отметила, что ее мандат не заканчивается в конкретный день.



«Меня избрал народ, его избрала коллегия, состоящая из парламента и других контролируемых «Грузинской мечтой» институтов. Так что, это президент, избранный одной партией. Мой мандат не заканчивается в конкретный день. Согласно Конституции, мой мандат продолжается до избрания нового президента. Это означает легитимного президента. Поэтому я жду. Как только пройдут новые выборы и будет избран новый президент, я с радостью это учту», - отметила Саломе Зурабишвили.





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