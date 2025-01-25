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Михаэль Рот: Все внимание обращено на мужественные народы Словакии, Сербии и Грузии, борющиеся за свободу
25.01.2025 12:40
«Все внимание обращено на мужественные народы Словакии, Сербии и Грузии, борющиеся за свободу, российский империализм не должен победить», — написал в социальной сети X председатель комитета по иностранным делам немецкого бундестага Михаэль Рот.
По его словам, на карту поставлена либеральная демократия.
«Сейчас все внимание приковано к отважным людям Словакии, Сербии и Грузии, борющимся за свободу и демократию. Автократия и российский империализм не должны победить. На весах лежит либеральная демократия. Мы не можем её спасти отворачиваясь, принижая её важность и смирением», — пишет Рот.
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