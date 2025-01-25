

Натали Луазо: От Тбилиси до Братиславы и Белграда люди больше не могут терпеть правление российских марионеток

25.01.2025 13:11





От Тбилиси до Братиславы и Белграда люди больше не могут терпеть правление российских марионеток, мы должны прислушаться к ним, - написала на своей странице в Х европарламентарий Натали Луазо.



«От Тбилиси до Братиславы и Белграда люди больше не могут терпеть правление российских марионеток. Не могут больше терпеть нападки на ЕС. Они знают, чего хотят. Мы должны прислушаться к ним», - пишет Луазо.





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