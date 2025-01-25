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Натали Луазо: От Тбилиси до Братиславы и Белграда люди больше не могут терпеть правление российских марионеток


25.01.2025   13:11


От Тбилиси до Братиславы и Белграда люди больше не могут терпеть правление российских марионеток, мы должны прислушаться к ним, - написала на своей странице в Х европарламентарий Натали Луазо.

«От Тбилиси до Братиславы и Белграда люди больше не могут терпеть правление российских марионеток. Не могут больше терпеть нападки на ЕС. Они знают, чего хотят. Мы должны прислушаться к ним», - пишет Луазо.


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