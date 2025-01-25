

Комиссар Совета Европы по правам человека распространил заявление по Грузии

25.01.2025 13:19





По итогам визита в Грузию комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти распространил заявление по Грузии под заголовком «Защита свободы собраний и выражения мнений, обеспечение ответственности за нарушения прав человека и прекращение стигматизации НПО и представителей сообщества ЛГБТ», которое опубликовано на сайте Совета Европы.



Согласно заявлению, Комиссар О’Флаэрти обеспокоен «отсутствием ответственности за обвинения в незаконных задержаниях, чрезмерном применении силы со стороны правоохранительных органов и нападений со стороны неустановленных лиц в масках (т.н. «титушек») в ходе массовых демонстраций в апреле и в контексте событий после 28 ноября 2024 года». Комиссар отмечает, что усилилось уголовное преследование протестующих, однако, несмотря на многие достоверные сообщения о жестоком обращении, ни один сотрудник правоохранительных органов так и не был привлечен к ответственности, в том числе в связи с протестами весной 2024 года.



Со второй половины декабря Комиссар признает большую сдержанность правоохранительных органов по мере продолжающихся протестов, однако выражает обеспокоенность из-за принятия новых ограничений в отношении участников протестных акций, включая некоторые поправки к «Закону о собраниях и манифестациях» и «Кодексу об административных правонарушениях». Эти ограничения включают полный запрет во время акций протеста на ношение средств, скрывающих лицо, расширение оснований для административного задержания, обыска и изъятия, а также ужесточение штрафов за административные правонарушения, связанные с публичными протестами. Комиссар также выражает обеспокоенность по поводу почти немедленного применения этих новых положений.



Согласно заявлению, в ходе встреч с властями комиссар поднял вопрос о журналистке Мзии Амаглобели, которую он навестил в тюрьме. «Считаю неоправданным продолжение её предварительного заключения, и я очень обеспокоен её состоянием», — заявил комиссар.



Майкл О’Флаэрти также выразил серьезную обеспокоенность в связи с недавно принятым законом «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», который считает несовместимым со стандартами прав человека и ранее уже охарактеризовал как дискриминационный и стигматизирующий в отношении ЛГБТ сообщества.



Комиссар отмечает, что сочетание этих законодательных мер, неспособность обеспечить оперативное привлечение к ответственности за нарушения прав человека и устойчивое восприятие среди гражданского общества того, что они не могут добиться справедливости в грузинских судах, фактически отрицает права всех этих людей. Он призвал власти подходить к любой реформе с тщательным учетом совокупного воздействия принимаемых законов и с полным соблюдением международных стандартов в области прав человека.







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