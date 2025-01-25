|
|
|
Антониу Гутерриш поздравил Михаила Кавелашвили с вступлением в должность президента Грузии
25.01.2025 14:32
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил Михаила Кавелашвили с вступлением в должность президента Грузии, - об этом говорится в поздравительном письме Генерального секретаря ООН.
«Хочу поздравить вас с вступлением в должность президента Грузии. Грузия является ценным партнером Организации Объединенных Наций, и я надеюсь на углубление нашего сотрудничества для достижения наших общих целей. Вместе мы можем развивать принципы, изложенные в Повестке дня в области устойчивого развития 2030 года и Пакте будущего, одновременно работая для укрепления демократических институтов, развития гендерного равенства, содействия инклюзивности и соблюдения прав человека. Я поддерживаю возобновленную приверженность Грузии достижению этих целей при поддержке Организации Объединенных Наций и других партнеров. Желаю вам успехов в исполнении ваших обязанностей», - написал Антониу Гутерриш.
Письмо распространяет «Грузинская мечта».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна