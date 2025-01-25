

Антониу Гутерриш поздравил Михаила Кавелашвили с вступлением в должность президента Грузии

25.01.2025 14:32





Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил Михаила Кавелашвили с вступлением в должность президента Грузии, - об этом говорится в поздравительном письме Генерального секретаря ООН.



«Хочу поздравить вас с вступлением в должность президента Грузии. Грузия является ценным партнером Организации Объединенных Наций, и я надеюсь на углубление нашего сотрудничества для достижения наших общих целей. Вместе мы можем развивать принципы, изложенные в Повестке дня в области устойчивого развития 2030 года и Пакте будущего, одновременно работая для укрепления демократических институтов, развития гендерного равенства, содействия инклюзивности и соблюдения прав человека. Я поддерживаю возобновленную приверженность Грузии достижению этих целей при поддержке Организации Объединенных Наций и других партнеров. Желаю вам успехов в исполнении ваших обязанностей», - написал Антониу Гутерриш.



Письмо распространяет «Грузинская мечта».





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