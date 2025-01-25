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Народный защитник: Разжигание ненависти никогда не было и не станет свободой выражения
25.01.2025 14:35
К сожалению, узкая группа лиц использует язык вражды и ненормативную лексику, чтобы оказать давление на меня или сотрудников офиса, и я сказал им, что это не сработает, — заявил Народный защитник Леван Иоселиани в эфире Первого канала Грузии.
В ответ на вопрос о состоянии здоровья журналистки Мзии Амаглобели, которую он посетил в пенитенциарном учреждении и с момента ареста объявившую голодовку, Леван Иоселиани заявил, что не может обсуждать ее здоровье, поскольку это личная информация.
«Единственное, что я могу сказать, это то, что когда я приезжал к ней и разговаривал с ней, она была в норме», — сказал Иоселиани.
Он также отметил, что не всегда обязательно применять тюремное заключение, одну из самых строгих мер пресечения, и вполне возможно, что это могут быть залог, поручительство или другие формы.
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