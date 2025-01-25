

Зурабишвили о визите в США: я встречалась практически со всеми министрами нового кабинета

25.01.2025 15:43





Пятый президент Грузии рассказала о встречах, состоявшихся в США, в интервью «Голосу Америки». Саломе Зурабишвили утверждает, что встречалась практически со всеми министрами нового кабинета.



«Это были очень короткие встречи, потому что это были встречи в рамках мероприятий, где нет времени подробно излагать сообщения, что сегодня очень важно. Но все же, у меня была возможность сказать, насколько важно то, что происходит сегодня в Грузии, насколько это тревожно для региона, который важен для Америки, потому что он находится недалеко от Черного моря, стратегических новых проектов, в стране, которая была объектом американской помощи на протяжении последних 30 лет».



Саломе Зурабишвили говорила и о своем видении проводимой «Грузинской мечтой» политики:



«Изоляция — это направление нынешнего режима и его новая мечта. Они работают над тем, чтобы Грузия осталась одна перед лицом России в политическом плане и в плане безопасности, а также экономически перед лицом Китая.



Это не то, о чем мечтало население Грузии на протяжении всех 30 лет после обретения независимости. Поэтому моя роль как голоса этого государства, у которого нет другого законного голоса, заключается в том, чтобы просить наших партнеров о помощи, чтобы эта изоляция, если она касается лидеров, которые сегодня выбирают диктатуру, не касалась страны.



Речь должна идти о нашей экономике завтрашнего дня. Это мое главное послание всем нашим партнерам: помогите нам сегодня, чтобы завтра они могли помочь Грузии еще больше», — сказала Саломе Зурабишвили.



Источник: SOVA

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