

Грузинская прокремлевская партия наблюдает за выборами Лукашенко

25.01.2025 16:14





Лидеры грузинской прокремлевской партии «Солидарность во имя мира» находятся в Беларуси в качестве наблюдателей на выборах, по итогам которых Александр Лукашенко займёт президентский пост в седьмой раз.



В партии говорят, что были приглашены на выборы в качестве «международных наблюдателей».



24 января они приняли участие в открытии информационного центра Центральной избирательной комиссии Беларуси, провели встречу с председателем ЦИК Беларуси Игорем Карпенко, дали интервью российским и белорусским СМИ.



В Минске находятся председатель партии Михаил Жгенти, генеральный секретарь Темур Пипия, международный секретарь Мамука Пипия и член политсовета Ната Аргвлиани.



Сегодня, 25 января они посетили участки, где уже началось голосование. 26 января – основной день выборов.



Грузинские партии могут наблюдать за выборами за рубежом самостоятельно, какое-либо разрешение или регистрация в грузинской комиссии не требуется.



С 2001 года независимые наблюдатели не признают результаты голосований в Беларуси. Авторитарный лидер Александр Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года, он претендует на седьмой президентский срок подряд. Никто из кандидатов за время сбора подписей и выступлений в СМИ не критиковал Лукашенко и не предлагал выбрать нового человека на пост главы государства. Всего Центризбирком зарегистрировал пять человек в качестве кандидатов в президенты.



При этом в Беларуси не осталось официально зарегистрированных оппозиционных партий и независимых общественных организаций.



Предыдущие выборы президента, 9 августа 2020 года, завершились массовыми протестами, крупнейшими в истории независимой Беларуси. Заявляя о масштабных фальсификациях в пользу Лукашенко, их участники настаивали, что большинство в реальности поддержало кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Власти подавили протесты. Начались репрессии, которые продолжаются поныне.



В Беларуси сейчас более 1000 политзаключённых, многие оппозиционные лидеры уехали из страны. В стране легальная деятельность оппозиции фактически невозможна. В связи с этим оппозиционные демократические силы неоднократно заявляли, что выборы президента Беларуси в 2025 году не будут свободными и международное сообщество не должно их признавать.



Прокремлевская партия «Солидарность во имя мира» была создана в Грузии конце 2023 года, но в парламентских выборах в 2024 году участия не принимала.



Мамука Пипия ранее выступал с обращениями к Владимиру Путину и российсим властям; отвозил в Курскую область гуманитарную помощь, в 2023 году он находился в здании парламента Грузии по приглашению депутата правящей партии «Грузинская мечта» Васила Чигогидзе.





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