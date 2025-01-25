

Зурабишвили: ЕС не станет «реальным игроком» на Кавказе без решительной позиции по Грузии

25.01.2025 16:17





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Евросоюз не сможет считаться «реальным игроком» на Южном Кавказе без жесткой позиции по отношению к правительству «Грузинской мечты». Об этом она заявила в интервью телеканалу France 24.



«Существует реальная проблема для Европейского Союза, который имеет амбиции выстроить реальную внешнюю политику в этом регионе мира — на Кавказе, где также есть Армения, ожидающая поворота в сторону Европы. Если у ЕС нет инструментов или если эти инструменты блокируются одним вето, то он не сможет стать реальным игроком», — сказала Зурабишвили.



Говоря о геополитических интересах, она напомнила о существовании «огромных инфраструктурных проектов» в Черном море и растущей роли Китая в Грузии.



«Если Китай придет в черноморский порт Анаклия, как того хочет правящая партия в Грузии — фактически, она ведет переговоры с Китаем за закрытыми дверями — то это будет вызов внешней политике Европы. То же самое, если правящая партия сможет предоставить Китаю второй аэропорт в Тбилиси», — заявила она.



В настоящее время в ЕС согласовывают приостановку безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии. Для задействования такого механизма не требуется согласия всех 27 стран-членов сообщества, необходимо лишь квалифицированное большинство.



Также в Брюсселе обсуждали более строгие меры – индивидуальные санкции против грузинских правительственных чиновников, ответственных за насилие против мирных демонстрантов. Достичь консенсуса по этому вопросу не удалось из-за позиции Венгрии и Словакии, правительства которых поддерживают «Грузинскую мечту».



Источник: Новости - Грузия

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