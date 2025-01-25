

США приостанавливают программы помощи другим странам – что это значит для Грузии?

25.01.2025 16:20





Госдепартамент США в пятницу издал приказ об «остановке работы» в отношении всей существующей иностранной помощи и приостановил выделение новой помощи. Об этом сообщает Reuters.



Решению предшествовал указ президента США Дональда Трампа, обязывающий в течение 90 дней провести проверку на соответствие выделяемой помощи его внешней политике.



В сообщении, составленном отделом внешней помощи Госдепартамента и одобренной госсекретарем Марко Рубио, сказано, что исключение представляет только военное финансирование Израиля и Египта. Решения по всем другим программам Рубио примет по итогам проверки в ближайшие три месяца.



На сегодняшний день США являются крупнейшим донором в мире. В 2023 финансовом году они выделили другим странам 72 млрд долларов.



Помощь США Грузии

Агентство по международному развитию США (USAID) реализует в Грузии десятки программ, направленных на поддержку бизнеса, гражданского общества, образования и других сфер.



Согласно информации на сайте USAID, среди текущих проектов: подготовка учителей, поддержка населения в зоне конфликта, кибербезопасность критической инфраструктуры, базовое образование, программы верховенства закона, гражданского образования, диверсификации сельскохозяйственного экспорта и многие другие.



До сих пор грузинский офис USAID не делал пояснений о том, как решение Госдепартамента повлияет на их работу.



За последний год отношения Вашингтона и Тбилиси достигли своей низшей точки. Начав пересмотр стратегического партнерства с Грузией, в июле 2024 года Госдепартамент объявил о приостановке прямой помощи правительству страны в размере 95 млн долларов.



Тем не менее, USAID в обычном режиме продолжал реализацию инициатив, ориентированных на население. Более того, в запросе бывшей администрации Джо Байдена в Конгресс на 2025 год Грузия значилась среди 17 стран, которые должны получить финансирование для укрепления своих оборонных способностей.



Позиция «Грузинской мечты»

В правительстве «Грузинской мечты» надеются на «перезагрузку» отношений с США при новой администрации. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе приветствовал решение Трампа о начале проверки выделяемой иностранной помощи. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он использовал случай, чтобы оправдать принятие «закона об иноагентах» и в очередной раз обвинить Запад в финансировании в Грузии попыток революций.



«На протяжении всего этого периода, особенно после того, как мы инициировали «закон о прозрачности», мы говорили о том, что определенные средства, поступающие в нашу страну, расходуются нецелевым образом, мы говорили о прямом финансировании революционных процессов», — заявил Кобахидзе.



«Прямо стало ясно, что американские деньги зачастую использовались для финансирования неправильных процессов, для раскачивания суверенитета конкретных стран, о чем мы говорили и за что нас критиковали ранее», — добавил он.



Источник: Новости - Грузия

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