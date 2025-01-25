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На юбилее Ватикана было заявлено об удерживаемой в заключении грузинской журналистке


25.01.2025   21:54


Во время речи на юбилее Ватикана лауреат Нобелевской премии мира, филиппинская журналистка Мария Ресса рассказала о протестах в Грузии и о голодовке соучредителя и директора «Netgazeti» и «Batumelebi» Мзии Амаглобели:

«Мы видим избирательные протесты по всему миру — от Венесуэлы до Мозамбика.

Они есть и в Грузии, где масштабные протесты начались в середине апреля прошлого года, но с декабря они стали ежедневными.

Сегодня — 60-й день массовых протестов на улицах Грузии.

Журналисты и активисты избиваются и арестовываются.

Журналисты держали мою книгу на протестах, её название — «Как победить диктатора».

Расследователь-журналист Мзия Амаглобели сегодня начинает четырнадцатый день голодовки в тюрьме. Она сказала: «Потому что я не могу молчать».»


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