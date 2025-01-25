|
|
|
На юбилее Ватикана было заявлено об удерживаемой в заключении грузинской журналистке
25.01.2025 21:54
Во время речи на юбилее Ватикана лауреат Нобелевской премии мира, филиппинская журналистка Мария Ресса рассказала о протестах в Грузии и о голодовке соучредителя и директора «Netgazeti» и «Batumelebi» Мзии Амаглобели:
«Мы видим избирательные протесты по всему миру — от Венесуэлы до Мозамбика.
Они есть и в Грузии, где масштабные протесты начались в середине апреля прошлого года, но с декабря они стали ежедневными.
Сегодня — 60-й день массовых протестов на улицах Грузии.
Журналисты и активисты избиваются и арестовываются.
Журналисты держали мою книгу на протестах, её название — «Как победить диктатора».
Расследователь-журналист Мзия Амаглобели сегодня начинает четырнадцатый день голодовки в тюрьме. Она сказала: «Потому что я не могу молчать».»
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна