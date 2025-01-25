

Комиссар Совета Европы по правам человека осудил жестокость полиции и репрессивные законы во время визита в Грузию

25.01.2025 21:58





Во время визита в Грузию 21-23 января комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти выразил обеспокоенность «отсутствием ответственности за обвинения в незаконных задержаниях» и «чрезмерном применении силы» со стороны полиции и неопознанных лиц в масках. Он также выразил обеспокоенность недавними репрессивными изменениями в различных законах, а также законами об иностранных агентах и против ЛГБТ сообщества.



В официальном заявлении по итогам визита говорится, что комиссар Совета Европы провел встречи с представителями властей и гражданского общества.



О’Флаэрти отмечает, что, в то время, когда уголовное преследование протестующих уже началось, ни один сотрудник полиции не был привлечен к ответственности, несмотря на многочисленные сообщения о ненадлежащем обращении. Он еще раз подчеркнул важность «надлежащей идентификации сотрудников полиции, что облегчит процесс правового преследования и наказания виновных в ненадлежащем обращении в соответствии с передовой международной практикой».



Комиссар выразил обеспокоенность новыми ограничениями на протесты, включая поправки к закону, запрещающие ношение масок на протестах и расширяющие основания для административного задержания. «Важно обеспечить, чтобы право на свободу мирных собраний не нарушалось административными или законодательными мерами», — отметил он.



Комиссар также обратил внимание на изменения в Законе о публичной службе, которые делают публичных служащих уязвимыми к увольнению. «Сожалею, что эти законы, затрагивающие права человека, были приняты в ускоренном порядке, без какого-либо содержательного процесса консультаций», — сказал он.



В ходе встречи с властями комиссар также поднял вопрос о находящейся в заключении журналистке Мзии Амаглобели и заявил, что продолжение ее предварительного заключения является необоснованным.



О’Флаэрти также затронул закон об иностранных агентах, отметив, что «хотя верно, что власть пока никого не штрафовала за отсутствие регистрации, существование автоматической, необоснованной и неопровержимой презумпции представляет собой ненужное и несоразмерное ограничение свобода объединений».





Комиссар Совета Европы выразил серьезную обеспокоенность по поводу закона, направленного против ЛГБТ сообщества, который направлен на подрыв прав сексуальных меньшинств, особенно их свободы выражения мнения. «Хотя закон еще не вступил в силу, его влияние уже ощущается на местах», — сказал он, подчеркнув ограничения доступа представителей ЛГБТ к здравоохранению и другим базовым услугам, страх стать жертвами преступлений на почве ненависти и обострение стигматизация в отношении представителей ЛГБТ сообщества.



В заявлении Совета Европы говорится, что комиссар встретился с заместителем министра иностранных дел Лашей Дарсалия, заместителем министра внутренних дел Александром Дарахвелидзе, заместителями министра юстиции Бекой Дзамашвили и Нико Татулашвили, главой Специальной следственной службы Кокой Кацитадзе, первым заместителем генерального прокурора Георгием Бадашвили и народным защитником Леваном Иоселиани.



Источник: Civil Georgia

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