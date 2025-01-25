

Акубардия: Требуем от ПАСЕ прекратить полномочия непризнанного парламента Иванишвили

25.01.2025 22:02





Режим Бидзины Иванишвили нарушил основополагающие принципы и правила, которые делают Грузию членом Парламентской ассамблеи Совета Европы, в том числе демократию, верховенство закона, в том числе основные права человека, — заявила Теона Акубардия, член «Гахария для Грузии».



По её словам, члены «Гахария для Грузии» обратились к Парламентской ассамблее Совета Европы с письмом, в котором потребовали на основании этих нарушений «прекратить полномочия непризнанного парламента Бидзины Иванишвили, а не парламента Грузии».



По словам Теоны Акубардия, по приглашению партнерской партии, партия «Гахария для Грузии» будет представлена на встрече, где у нее будут дополнительные возможности высказаться о вопиющем нарушении принципов, по которым Грузия является членом делегации в Парламентская ассамблея Совета Европы.





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