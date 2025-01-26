

Дэниел Фрид: Углубление изоляции Грузии может быть целью самой «Мечты»

26.01.2025 16:26





Я поддерживаю прекращение помощи правительству и склоняюсь к санкциям, которые уже введены, и могли быть введены еще для большего числа высокопоставленных грузинских чиновников – я также поддерживаю Саломе Зурабишвили, имеющую твердую политическую позицию о том, что, в отличие от своего т. н. преемника, она имеет легитимацию, - указанное заявление в интервью "Голосу Америки" сделал старший исследователь "Атлантического совета" Дэниел Фрид.



По его словам, он понимает те аргументы, которые грузинские демократы и сторонники демократии в стране высказывают о том, что нынешние власти являются нелегитимными.



Я поддерживаю прекращение помощи правительству и склоняюсь к санкциям, которые уже введены, и могли быть введены еще для большего числа высокопоставленных грузинских чиновников. Я, действительно, понимаю те аргументы, которые грузинские демократы и сторонники демократии в стране высказывают о том, что нынешние власти являются нелегитимными. Я поддерживаю Саломе Зурабишвили, имеющую твердую политическую позицию о том, что, в отличие от своего т. н. преемника, она имеет легитимацию. Это я понимаю. Но я призываю всех не думать о вопросе признания как о единственной мере и инструменте внешней поддержки", - отметил Фрид.



Он также пояснил, что будущее Грузии зависит не от того, что сделают на Западе, а от того, что сделает грузинский народ.



"Есть и иные пути поддержки демократического движения в Грузии, и Америка, и Европа имеют большой опыт в этом. Будущее Грузии зависит не от того, что сделают на Западе, а от того, что сделает грузинский народ. Грузинский народ же, в свою очередь, до настоящего времени, уже в течение стольких недель, показывает такую самоотверженность и отвагу, которые, я уверен, удивили "Грузинскую мечту" и, наверное, Москву", - заявил исследователь.



Также, по его словам, в Грузии кризис легитимации.



"В Грузии кризис легитимации, правительство "Грузинской мечты", видимо, настроено в искаженной форме для того, чтобы углубить изоляцию страны, и это даже может быть их целью. Это точно будет целью Москвы – осуществить изоляцию правительства Грузии, тем самым еще больше подчинить страну своему контролю, [сделать] зависимой от себя", - пояснил Дэниел Фрид.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





