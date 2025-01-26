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Гебреисус: Успех и приверженность Грузии вселяют в нас надежду на то, что мир можно избавить от малярии
26.01.2025 16:30
Успех и приверженность Грузии вселяют в нас надежду, что мир может быть свободен от малярии, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус в связи с сертификацией Грузии как страны, свободной от малярии.
Как говорится в официальном заявлении ВОЗ, Грузия предприняла целенаправленные и последовательные шаги по ликвидации малярии, в результате чего она стала одной из 45 стран в мире, которые преодолели этот важный рубеж и получили сертификат об отсутствии малярии.
Грузия подала заявку на признание ее страной, свободной от малярии в ВОЗ в августе 2024 года.
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