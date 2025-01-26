

Вашадзе: Выход - в создании общей большой политической платформы

26.01.2025 16:35





Настало время большого объединения политических партий. Когда мы боремся с авторитарным режимом, сейчас не время различать, кто принадлежит к какой партии», — заявил в эфире телеканала «Пирвели» лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



Он сказал, что в Америке также ожидается крупное объединение оппозиционных партий.



Как заявил Георгий Вашадзе, он не видит другой альтернативы в перспективе политической жизни.



«Что касается политических партий, я думаю, настало время для большого единства. Мы с этим опоздали. Я хочу сказать всем политическим партиям, включая г-жу Саломе, что когда мы боремся с авторитарным режимом, не время различать кто к какой партии принадлежит. Среди одних из главных посланий из Америки было то, что они ждут нашего большого единства», — сказал Георгий Вашадзе.







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