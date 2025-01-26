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Кобахидзе отбыл в Объединенные Арабские Эмираты
26.01.2025 16:37
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отбыл в Объединенные Арабские Эмираты. В рамках визита он встретится с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайян, а также с министром толерантности, шейхом Нахайяном бин Мубараком Аль Нахайян.
По данным пресс-службы администрации правительства, в ходе визита будет подписан меморандум о сотрудничестве с одной из крупнейших девелоперских компаний EMAAR, что привлечет в Грузию многомиллиардные инвестиции.
Кроме того, запланирована встреча с Государственной инвестиционной компанией Абу-Даби и ее логистическим подразделением Abu Dhabi Ports Group, которое принимает активное участие в развитии Среднего коридора. Компания реализует проект «Тбилисский сухой порт», который будет завершен в 2025 году. Планируется дальнейшее расширение сотрудничества с компанией в стратегических, логистических и транспортных проектах.
В состав грузинской делегации также входят первый вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, председатель правительства Автономной Республики Аджария Торнике Рижвадзе и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.
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