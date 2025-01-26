

Джон Хёрбст: В период правления Бидзины Иванишвили улучшения отношений между Тбилиси и Вашингтоном не будет

26.01.2025 18:06





В период правления Бидзины Иванишвили улучшения отношений между Тбилиси и Вашингтоном не будет, - указанное заявление в интервью "Голосу Америки“ сделал директор Евразийского центра "Атлантического совета“ Джон Хёрбст, тем самым прокомментировав два законодательных акта, инициированных в Конгресс США и касающихся введения санкций против членов "Грузинской мечты“ и непризнания легитимности нынешних властей Грузии.



Как отметил Хёрбст, "значительная мировая сила не признает правительство Иванишвили легитимным".



По его оценке, "это еще больше ослабило бы Бидзину Иванишвили, который уже довольно ослаблен, на фоне продолжительных, постоянных демонстрация“.



"Сложно точно предположить, однако, это, вероятно, значительно ослабит позиции правительства Грузии, ведение им политики как внутри страны, так и за ее пределами", - заявил директор Евразийского центра "Атлантического совета“.



Он также пояснил, что "дружественное пребывание Кобахидзе у их врагов в Иране показывает, что он – не их друг“.



"Команде Трампа не нравится Иран, они заметили, что Кобахидзе был в Иране и встречался с иранскими лидерами. Я считаю, что это значит, что [Виктор] Орбан, даже, если попытается, не достигнет успеха в том, чтобы убедить Трампа дружить с Иванишвили... Сказать больше…. На данном этапе новой администрации очень сложно, однако, могу заявить, что улучшения отношений между Тбилиси и Вашингтоном не будет. Я имею в виду отношения между Тбилиси, находящимся под контролем Бидзины Иванишвили, и новой администрацией США. Дружественное пребывание Кобахидзе у их врагов в Иране показывает, что он – не наш друг", - отметил Хёрбст.





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