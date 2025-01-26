

27 января министры иностранных дел Евросоюза обсудят вопрос по Грузии

26.01.2025 21:01





Завтра в Брюсселе состоится встреча Совета по иностранным делам Евросоюза, на которой, наряду с другими вопросами, обсудят и последние события в Грузии, - указанную информацию распространил Европейский совет.



По информации Совета, после неофициального обмена мнениями по видеосвязи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, будет рассмотрен вопрос российской агрессии против Украины.



Вместе с тем, на встрече будет обсуждаться и вопрос взаимоотношений между Евросоюзом и США. Также будут рассмотрены последние события на Ближнем Востоке, в том числе и Сирии.



„Совет по иностранным делам рассмотрит текущие вопросы, внимание будет уделено последним событиям и быстро изменяющейся ситуации в сфере безопасности и обороны. В рамках указанного пункта министры коснутся развития событий в Молдове и Грузии”, - указано в заявлении.



Председательствовать на встрече будет Верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.





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