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Министры иностранных дел ЕС обсудят сегодня вопрос Грузии
27.01.2025 11:03
Сегодня в Брюсселе состоится встреча Совета ЕС по иностранным делам, на которой, среди прочих вопросов, будут обсуждаться последние события в Грузии, - информацию распространяет Европейский совет.
Заседание Совета по иностранным делам пройдет под председательством Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас.
Кроме того, по их же информации, главы МИД ЕС после неформального обмена мнениями с главой МИД Украины Андреем Сибигой в режиме видеоконференции, обсудят агрессию России против Украины.
Кроме того, Совет обсудит отношения ЕС и США. Министры также рассмотрят последние события на Ближнем Востоке, включая Сирию.
«Совет по иностранным делам обсудит текущие вопросы, заострив внимание на событиях последнего времени и быстро меняющейся ситуации в сфере безопасности и обороны. В рамках этого пункта министры коснутся ситуации в Молдове и Грузии», - отмечается в информации.
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