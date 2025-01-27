

Министры иностранных дел ЕС обсудят сегодня вопрос Грузии

27.01.2025 11:03





Сегодня в Брюсселе состоится встреча Совета ЕС по иностранным делам, на которой, среди прочих вопросов, будут обсуждаться последние события в Грузии, - информацию распространяет Европейский совет.



Заседание Совета по иностранным делам пройдет под председательством Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас.



Кроме того, по их же информации, главы МИД ЕС после неформального обмена мнениями с главой МИД Украины Андреем Сибигой в режиме видеоконференции, обсудят агрессию России против Украины.



Кроме того, Совет обсудит отношения ЕС и США. Министры также рассмотрят последние события на Ближнем Востоке, включая Сирию.



«Совет по иностранным делам обсудит текущие вопросы, заострив внимание на событиях последнего времени и быстро меняющейся ситуации в сфере безопасности и обороны. В рамках этого пункта министры коснутся ситуации в Молдове и Грузии», - отмечается в информации.





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