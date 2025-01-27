

Кобахидзе встретился с министром толерантности ОАЭ

27.01.2025 11:05





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с министром толерантности Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Нахайяном бин Мубараком Аль Нахайян.



На встрече было отмечено успешное сотрудничество Грузии и ОАЭ в различных сферах и перспективы дальнейшего углубления торгово-экономических и инвестиционных связей.





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