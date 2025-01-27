

Гахария: «Если Бачиашвили финансирует протесты, я могу только поблагодарить его за это»

27.01.2025 11:23





Председатель партии «За Грузию» и бывший премьер-министр Георгий Гахария заявил о солидарности с экс-главой «Фонда соинвестирования» Бидзины Иванишвили — Георгием Бачиашвили. Так он отреагировал на уголовное преследование Бачиашвили.



По словам Гахария, при правлении «Грузинской мечты» судебная система является политизированной.



На вопрос журналиста о заявлениях других лидеров «Грузинской мечты» о том, что якобы Бачиашвили «стал политически активным» и финансирует протесты, Гахария ответил:



«Если Георгий Бачиашвили финансирует протесты, я могу только поблагодарить его за это. Потому что сегодня никакие различия не имеют значения. Мы должны освободить нашу страну и нашу родину от заложничества. Это первое. Второе — факт в том, что Иванишвили за две недели запустил судебную систему и использовал её против Бачиашвили. В то время как множество уголовных преступлений остаются нераскрытыми годами, и на них вообще не реагируют.



Как только вопрос коснулся биткойнов и его денег, прокуратура была использована исключительно в интересах Иванишвили. Она начала преследование, точно так же, как это было нужно для защиты его финансовых интересов. После этого, конечно же, когда нет никакого доверия к прокуратуре, которая скрывает доказательства преступлений против избитых людей, к судебной системе. Она позволяет преступникам в масках избивать невиновных граждан, о чём вообще можно говорить?! Конечно, я буду солидарен и поддержу Георгия Бачиашвили. И если он действительно финансирует протесты, я только поблагодарю его за это», — заявил Георгий Гахария.



Гахария также отметил, что для основателя и почётного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили высшей ценностью являются деньги. По его словам, Иванишвили — алчный человек, который, если потребуется, пожертвует будущим страны ради своих денег и власти.



— «Иванишвили лично перешёл все красные линии только для того, чтобы сохранить то, что ему дороже всего — деньги… Вы видите, в последнюю неделю нас просто завалили: то деньги в швейцарских банках, то деньги и биткойны в деле Бачиашвили. Деньги, деньги, деньги…



Этот человек ради накопления и защиты своих денег, иначе не скажешь, пожертвовал будущим нашей страны. Когда ему нужно, он заставляет государственных должностных лиц выступать с заявлениями о его частных спорах и миллиардах», — заявил Гахария.



В течение второго дня в Тбилисском городском суде продолжается процесс по делу Георгия Бачиашвили. По версии прокуратуры, пострадавшей стороной в этом деле является Бидзина Иванишвили.



Речь идёт о незаконном присвоении крупной суммы, а именно 8’253,13 биткойнов, и легализации незаконного дохода. Согласно заявлению прокуратуры, стоимость этих биткойнов на момент присвоения составляла 39’215’820 долларов США.



Бачиашвили не признаёт свою вину и считает себя жертвой политического преследования. По его словам, после начала уголовного преследования представитель Иванишвили направил его адвокату письмо с требованием вернуть крупную сумму биткойнов, на что он отказал.



Уголовное преследование против Георгия Бачиашвили прокуратура начала в июле 2023 года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





