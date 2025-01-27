

Глава МИД Эстонии о Грузии: необходимо начать процесс отмены визовой либерализации

27.01.2025 12:14





Эстония считает необходимым начать процесс отмены визовой либерализации для Грузии. Об этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил перед началом заседания Совета ЕС по внешним отношениям в Брюсселе.



«Сейчас ситуация идет не в правильном направлении. Европа может сделать больше. Одно из предложений, которое выдвинула Эстония, – это начать процесс отмены визовой либерализации. Я не говорю, что мы собираемся отменить её уже завтра, но мы действительно должны запустить этот процесс, чтобы направить очень четкий и ясный сигнал нынешним властям Грузии: они обманывают свой народ и должны изменить курс», – сказал он.



Цахкна добавил, что «с эстонской стороны будут предприняты реальные действия».



«Мы всегда поддерживали грузинский народ, и нам известно всё, что там происходит. Поэтому нельзя верить тому, что говорят грузинские власти, ведь мы сами видим, что происходит на самом деле. Надеюсь, мы найдем способы принять больше решений по Грузии», – отметил министр.



Напомним, что на прошлой неделе послы стран ЕС дали «зеленый свет» на приостановку безвизового режима для обладателей грузинских дипломатических паспортов. По сообщению европейского редактора Радио Свобода Рикарда Йозвяка, Венгрия и Словакия намерены голосовать против этого решения на заседании Совета ЕС. Однако это не повлияет на результат, так как для его принятия требуется лишь квалифицированное большинство.





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