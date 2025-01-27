

Глава МИД Латвии: Власть Грузии не уважает волю народа

27.01.2025 12:46





сожалению, власть Грузии не уважает волю народа, что мы видим по демонстрациям на улицах Тбилиси по поводу европейского будущего страны, - заявила журналистам перед заседанием Совета по иностранным делам в Брюсселе министр иностранных дел Латвии Байба Браже.



«Со стороны ЕС мы осуществили определенные действия, включая существенное изменение визового режима для официальных должностных лиц, они не смогут путешествовать в ЕС без виз по дипломатическим паспортам. Таким образом, это очень целенаправленное действие, ЕС заявил, что его поддержка не будет направлена на какую-либо деятельность и учреждение, связанное с правительством. К сожалению, они не уважают волю народа, которую мы видим в плане европейского будущего, демонстраций, проходящих на улицах Тбилиси», - отметила Браже.



По ее словам, Латвия запретила въезд на территорию страны определенному числу должностных лиц, тех, кто включен в подавление мирных протестов и нападения на журналистов.



«Таким образом, давление есть, но также есть открытая дверь к европейскому будущему, если будет уважение воли народа», - отметила министр иностранных дел Латвии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





