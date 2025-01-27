

Прокуратура признала Георгия Гахария пострадавшим в деле о нападении на него в Батуми

27.01.2025 12:52





Прокуратура признала лидера партии «Гахария за Грузию» Георгия Гахария пострадавшим. Информацию об этом «Интерпрессньюс» подтвердили в пресс-службе партии.



По их данным, адвокат ознакомится с материалами дела.



«Важные доказательства и без того уничтожены, и нам интересно, что есть в деле. Адвокат ознакомится с материалами дела», — сообщили в пресс-службе.



Дело касается нападения на Георгия Гахария в Батуми. 15 января он подвергся нападению в отеле «Шератон». Оппозиционный политик был доставлен в клинику, однако вскоре ее покинул. По словам врача, у Георгия Гахария был перелом кости носа и сотрясение мозга. Одним из лиц, участвовавших в физическом противостоянии с Гахария, был депутат «Грузинской мечты» Дмитрий Самхарадзе. Помимо Георгия Гахария, в той же гостинице имело место противостояние с представителем неправительственного сектора Звиадом Коридзе. По информации Коридзе, в противостояние с ним вступил представитель «Грузинской мечты» Димитрий Самхарадзе и сопровождавшие его лица.





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