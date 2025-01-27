

Кобахидзе встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов

27.01.2025 13:10





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.



Главу правительства Грузии вместе с делегацией принял в своей резиденции президент Объединенных Арабских Эмиратов.



На встрече обсуждались различные направления двустороннего сотрудничества, а также позитивная динамика углубления инвестиционных и экономических связей. Премьер-министр отметил, что правительство Грузии приветствует инвестиции из Объединенных Арабских Эмиратов и заинтересованность крупнейших девелоперских и логистических компаний в инвестировании в Грузию.



В этом контексте были отмечены крупные инвестиции Abu Dhabi Ports Group в проект Тбилисского сухого порта, официальное открытие которого запланировано на 2025 год, а также успешное завершение переговоров с крупнейшей девелоперской компанией EMAAR, результатом которых станет многомиллиардные инвестиции в Грузию. Правительство Грузии выразило заинтересованность в продолжении переговоров с Государственной инвестиционной компанией Абу-Даби с целью дальнейшего расширения сотрудничества в стратегических логистических и транспортных проектах. На встрече также обсуждались проблемы в регионе и особая важность стабильности. Премьер-министр Грузии пригласил президента Объединенных Арабских Эмиратов посетить Грузию с официальным визитом.







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