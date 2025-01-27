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Члены «Коалиции за перемены» отказываются заполнять декларации об имуществе
27.01.2025 13:40
Члены «Коалиции за перемены» отказываются заполнять декларации об имуществе.
В опубликованном заявлении говорится, что коалиция не признает сфальсифицированные в российском стиле выборы 26 октября и не признает легитимность так называемого парламента, в связи с чем отказались от парламентских мандатов, финансирования и других привилегий.
«Поэтому единая позиция нашей коалиции — не заполнять декларации должностных лиц. В соответствии с принципами прозрачности и требованиями закона наши декларации как кандидатов в депутаты были заполнены до выборов 2024 года. Сейчас, в этот исторический момент для нашей Родины, долг каждого из нас продолжать работать над политикой непризнания и вместе с грузинским народом мы добьемся освобождения политзаключенных и новых справедливых выборов».", - говорится в заявлении коалиции.
«Единое национальное движение» также отказывается заполнять декларации об имуществе.
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