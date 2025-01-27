

Члены ЕНД не будут заполнять декларации об имуществе

27.01.2025 13:43





Члены ЕНД, прошедшие в парламент, легитимность которого они не признают, не будут заполнять декларации об имуществе. Они заявляют, что не представляют нелегитимный парламент.



По словам одного из лидеров коалиции Ираклия Павленишвили, Антикоррупционное бюро потребовало от них подать декларацию.



«Бюро по борьбе с коррупцией обратилось к Единому национальному движению с просьбой предоставить нашу имущественную декларацию как членов так называемого парламента. Мы неоднократно заявляли, что не намерены принимать в этом никакого участия и не намерены работать в так называемом парламенте, который не представляет волю грузинского народа. Он предает конституционные принципы, национальные интересы Грузии. Мы никогда не были против того, чтобы наша имущественная декларация была прозрачной, но мы сделаем это в любом другом формате, так как мы не являемся членами так называемого парламента и не будем ими в будущем», — заявил Павленишвили.





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