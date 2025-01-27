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Глава МИД Нидерландов: Мы всегда поддерживаем персональные санкции против тех, кто ответственен за репрессии
27.01.2025 14:01
Мы стоим рядом с теми, кто работает над развитием европейского пути Грузии и критичны в отношении прошедших выборов, в том числе на фоне доклада БДИПЧ, — заявил журналистам министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп перед началом заседания Совета по иностранным делам в Брюсселе.
Он заявил, что его тревожат вопросы, связанные с журналистами и журналистской свободой.
«Нидерланды всегда поддерживают персональные санкции в отношении тех, кто ответственен за репрессии. Шаг, который необходимо сделать на данный момент, - приостановить безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических паспортов. Я думаю, что это важный первый шаг. Меня очень беспокоят вопросы, связанные с журналистами и журналистской свободой, поэтому Нидерланды сделали доступными дополнительные ресурсы для защиты журналистов, мы также сделали доступными дополнительные ресурсы тем, кто был задержан во время репрессий свободных демонстраций. Мы стоим рядом с теми, кто работает над развитием европейского пути Грузии и критичны в отношении прошедших выборов, в том числе на фоне доклада БДИПЧ», - отметил глава МИД Нидерландов.
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