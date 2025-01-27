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Ответственность за вмешательство в функции и деятельность избирательной комиссии ужесточается


27.01.2025   14:34


Ужесточается ответственность за вмешательство в функции и деятельность избирательной комиссии. Депутаты «Грузинской мечты» запланировали ряд изменений в избирательном законодательстве. Изменения касаются, в том числе, вмешательства в деятельность избирательной комиссии и связанных с ним штрафов.

Согласно действующему закону, за подобные действия предусмотрен штраф в размере 500 лари. С учетом планируемых изменений в «Избирательном кодексе», вмешательство в функции и деятельность избирательной комиссии повлечет штраф в размере 2 000 лари.

Авторами и инициаторами законопроекта являются депутаты парламента: Гиви Миканадзе, Арчил Гордуладзе, Александр Табатадзе, Давид Матикашвили, Рати Ионатамишвили, Торнике Чеишвили, Алуда Гудушаури, Тенгиз Шарманашвили и Гурам Мачарашвили.


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