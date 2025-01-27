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Председатель Центральной избирательной комиссии и члены ЦИК получат государственную компенсацию


27.01.2025   14:59


Председатель Центральной избирательной комиссии и члены ЦИК получат государственную компенсацию.

Данная инициатива принадлежит депутатам фракции «Грузинская мечта». В парламенте представлен проект, согласно которому председателю/члену ЦИК назначается компенсация члена ЦИК по достижении возраста 65 лет или при наличии общего трудового стажа не менее 25 лет, если он непрерывно был членом ЦИК в течение 5 лет.

Размер компенсации члена ЦИК определяется в размере одной трети должностного оклада члена ЦИК.

Государственная компенсация не назначается члену ЦИК, в отношении которого существует вступившее в законную силу решение суда, подтверждающее нарушение им избирательного законодательства.

Авторами и инициаторами законопроекта являются депутаты парламента: Гиви Миканадзе, Арчил Гордуладзе, Александр Табатадзе, Давид Матикашвили, Рати Ионатамишвили, Торнике Чеишвили, Алуда Гудушаури, Тенгиз Шарманашвили и Гурам Мачарашвили.


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