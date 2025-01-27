

Полномочия грузинской делегации в ПАСЕ были оспорены по существу

27.01.2025 15:32





Полномочия грузинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы были оспорены по существу. Об этом пишут журналисты Анна Замейц и Рикард Йозвяк.



Анна Замейц, польская журналистка и аналитик пишет:



«Полномочия грузинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы были оспорены по существу. Теперь это дело будет рассмотрено Комитетом по мониторингу и Комитетом по регламенту. Окончательное решение будет принято в среду».



Рикард Йозвиак, глава брюссельского бюро Радио Свобода пишет:



«Как и ожидалось, полномочия делегации Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) были оспорены. Это означает, что они не смогут проголосовать сегодня, а если вызов будет принят, они вообще не примут участия в работе ассамблеи».



Теперь в течение 24 часов Мониторинговый комитет ПАСЕ должен подготовить доклад и проект соответствующей резолюции. Голосование по данному вопросу пройдет в среду, 29 января.



В Страсбурге проходит зимняя сессия ПАСЕ. В повестке дня, среди прочего, – вопрос подтверждения полномочий парламентской делегации Грузии.



Грузинскую делегацию в ПАСЕ возглавляет Тея Цулукиани – один из лидеров «Грузинской мечты». В Страсбург отправились и представители оппозиции, которые не участвуют в работе грузинского парламента и считают его нелегитимным.



Ранее четыре оппозиционные партии/коалиции, прошедшие в парламент, но обвинившие власти в фальсификациях и отказавшиеся от депутатских мест, призвали ПАСЕ не подтверждать мандаты грузинской делегации в Ассамблее.





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