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Полномочия грузинской делегации в ПАСЕ были оспорены по существу
27.01.2025 15:32
Полномочия грузинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы были оспорены по существу. Об этом пишут журналисты Анна Замейц и Рикард Йозвяк.
Анна Замейц, польская журналистка и аналитик пишет:
«Полномочия грузинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы были оспорены по существу. Теперь это дело будет рассмотрено Комитетом по мониторингу и Комитетом по регламенту. Окончательное решение будет принято в среду».
Рикард Йозвиак, глава брюссельского бюро Радио Свобода пишет:
«Как и ожидалось, полномочия делегации Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) были оспорены. Это означает, что они не смогут проголосовать сегодня, а если вызов будет принят, они вообще не примут участия в работе ассамблеи».
Теперь в течение 24 часов Мониторинговый комитет ПАСЕ должен подготовить доклад и проект соответствующей резолюции. Голосование по данному вопросу пройдет в среду, 29 января.
В Страсбурге проходит зимняя сессия ПАСЕ. В повестке дня, среди прочего, – вопрос подтверждения полномочий парламентской делегации Грузии.
Грузинскую делегацию в ПАСЕ возглавляет Тея Цулукиани – один из лидеров «Грузинской мечты». В Страсбург отправились и представители оппозиции, которые не участвуют в работе грузинского парламента и считают его нелегитимным.
Ранее четыре оппозиционные партии/коалиции, прошедшие в парламент, но обвинившие власти в фальсификациях и отказавшиеся от депутатских мест, призвали ПАСЕ не подтверждать мандаты грузинской делегации в Ассамблее.
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