

«Выход – новые выборы» - зявления глав МИД стран ЕС о Грузии

27.01.2025 15:35





В Брюсселе проходит заседание Совета ЕС по внешним делам, на котором, в частности, обсуждается ситуация в Грузии. Часть участников встречи перед началом министериала ответила на вопросы грузинских журналистов.



Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, говоря о путях выхода из политического кризиса в Грузии, упомянул тему новых выборов:



«Грузинский народ уже более 50 дней выступает за европейское будущее. Это накладывает на нас обязанность реагировать. На последнем заседании Совета по иностранным делам ЕС, по нашему мнению, мы упустили возможность выступить с более сильным заявлением и принять более жёсткие ограничительные меры. Литва и некоторые другие страны пошли по этому пути, и мы считаем, что именно так нужно продолжать действовать. Напоминаем, что лучший выход из текущего кризиса в Грузии – это проведение новых выборов, которые соответствовали бы рекомендациям ОБСЕ/БДИПЧ. Это наш путь вперёд, потому что иначе мы будем наблюдать коллапс демократической ситуации в Грузии, что не отвечает ничьим интересам».



По словам Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, на заседании «кратко обсудят ситуацию в Грузию»:



«Конечно, на данный момент приостановлен безвизовый режим для обладателей дипломатических паспортов. Мы также перераспределили средства, которые ранее поддерживали правительство, в пользу НПО и гражданского общества, чтобы поддержать их в этой миссии. Но именно от грузинского народа зависит, чтобы всё сложилось правильно».



Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велкамп рассказал о поддержке санкций против грузинских чиновников:



«Нидерланды всегда выступали за персональные санкции против тех, кто несёт ответственность за репрессии. На данный момент важным шагом является отмена безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических паспортов. Это важный первый шаг. Что касается журналистов и свободы журналистской деятельности, я очень обеспокоен. Именно поэтому Нидерланды выделили дополнительные ресурсы на защиту журналистов. Мы также предоставили дополнительные ресурсы для помощи тем, кто был арестован в ходе подавления мирных демонстраций. Мы поддерживаем тех, кто стремится к европейскому пути для Грузии. Эта перспектива остаётся, хотя мы довольно критически относимся к выборам, которые прошли, учитывая отчёт ОБСЕ/БДИПЧ».



Ситуацию в Грузии прокомментировала и глава МИД Латвии Байба Браже:



«Со стороны ЕС предприняты определённые действия. В частности, изменение визового режима для представителей правительства и государственных служащих. Они больше не смогут путешествовать по ЕС с дипломатическими паспортами без визы. Это целенаправленное действие. Как ЕС, так и сами грузинские власти заявили, что поддержка ЕС не будет направляться на деятельность, связанную с правительственными структурами. К сожалению, они не уважают волю народа. На данный момент мы наблюдаем стремление к европейскому будущему, выражающееся в демонстрациях на улицах Тбилиси. В Латвии мы внесли в список невъездных лиц ряд правительственных чиновников, ответственных за подавление мирных протестов и нападения на журналистов. То же самое сделали и другие европейские страны. Давление оказывается, но двери для европейского будущего остаются открытыми, если будет уважаться воля народа».



Ранее глава эстонского МИДа Маргус Цахкна заявил, что считает необходимым начать процесс отмены визовой либерализации для Грузии.



На прошлой неделе послы стран ЕС дали «зеленый свет» на приостановку безвизового режима для обладателей грузинских дипломатических паспортов. По сообщению европейского редактора Радио Свобода Рикарда Йозвяка, Венгрия и Словакия намерены голосовать против этого решения на заседании Совета ЕС. Однако это не повлияет на результат, так как для его принятия требуется лишь квалифицированное большинство.



Один из главных вопросов повестки дня встречи - продление экономических санкций в отношении России, срок действия которых истекает 31 января. ЕС, по существующим правилам, продлевает срок действия санкций каждые полгода, для этого нужно согласие всех 27 стран-членов блока. Венгрия, однако, ранее заблокировала продление истекающих в конце января санкций, предложив дождаться вступления в должность президента США Дональда Трампа. После инаугурации Трампа 20 января в Будапеште заявили, что автоматически не согласятся на продление санкций, а примут решение только после дискуссии в рамках ЕС.





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