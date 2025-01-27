

Наблюдателям за выборами и их организациям запретят агитировать в предвыборный период

27.01.2025 15:37





Руководителям организаций по наблюдению за выборами и самим наблюдателям не будет разрешено участвовать в предвыборной агитации. В парламент Грузии вносятся поправки в «Избирательный кодекс», в частности, в уже существующий список лиц, которые не имеют права вести предвыборную агитацию и участвовать в агитации, вносятся дополнения.



Также устанавливаются новые критерии для назначения местных наблюдателей, представителей СМИ, а также представителей избирательных субъектов.



В «Мечте» заявили, что цель изменений — в том, чтобы «более четко соблюдать грань между партийным и беспартийным наблюдением».



Отметим, наблюдатели проевропейской мониторинговой миссии «Мой голос» выявили схему фальсификаций на выборах 26 октября. Ряд наблюдательных миссий определили факты, повлиявшие на результаты выборов. В ответ «Мечта» заявляет, что никаких фальсификаций не было.





Кроме того, ужесточается ответственность за вмешательство в функции и деятельность избирательной комиссии. Согласно действующему закону, за подобные действия предусмотрен штраф в размере 500 лари (свыше 174$). С учетом планируемых изменений в Избирательном кодексе, вмешательство в функции и деятельность избирательной комиссии повлечет штраф в размере 2 000 лари (около 697$).



Авторами и инициаторами законопроекта являются: Гиви Миканадзе, Арчил Гордуладзе, Александр Табатадзе, Давид Матикашвили, Рати Ионатамишвили, Торнике Чеишвили, Алуда Гудушаури, Тенгиз Шарманашвили и Гурам Мачарашвили.





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