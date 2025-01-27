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Совет ЕС принял решение приостановить безвизовый режим для грузинских дипломатов и официальных лиц


27.01.2025   17:01


Совет Евросоюза принял решение приостановить действие части соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Грузией, - об этом говорится в пресс-релизе Совета.

По пояснению Совета, приостановление действия соглашения об упрощении визового режима будет коснется следующих категорий:

это члены официальной делегации Грузии, принимающие участие в официальных встречах и других мероприятиях, проводимых на территории какой-либо страны ЕС межправительственными организациями. Члены национального и регионального правительств и парламента Грузии, Конституционного суда и Верховного суда Грузии, владельцы дипломатических паспортов.

«Граждане Грузии, являющиеся владельцами обычных паспортов, по прежнему будут пользоваться безвизовым режимом для краткосрочных визитов в ЕС», — говорится в пресс-релизе.

Совет поясняет, что после вступления в силу частичного приостановления действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Грузией – и из-за того, что граждане Грузии освобождены от визовых требований - государства-члены могут принять решение о принятии национальных мер по применению визового требования к владельцам дипломатических, служебных/официальных паспортов и специальных паспортов.


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