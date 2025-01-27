

Кобахидзе: Мы можем ездить в Евросоюз и по визе, можем и без визы

27.01.2025 17:05





Реально вероятность этого довольно высока, однако я не вижу в этом ничего особенного - это технический вопрос, мы можем ездить в Евросоюз по визе, можем и без визы, — заявил в Абу-Даби журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе касательно возможной отмены дипломатических паспортов.



По словам Кобахидзе, для «Грузинской мечты» важно обеспечить, чтобы не возникло угрозы интересам страны и грузинского народа.



«Реально вероятность этого довольно высока, я бы оценил так, однако я не вижу в этом ничего особенного. Это все лишь технический, символический вопрос. Для нас главное, чтобы не возникло угрозы миру в стране, интересам общества, нашего народа. Что касается того, требуется ли кому-то на публичной службе виза или нет, то это технический вопрос. Мы можем ездить в Евросоюз с визой или без визы. Это не имеет существенного значения. Единственное, что имеет существенное значение, это то, что мы должны продолжать сохранять мир в нашей стране и защищать основные интересы нашего народа», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Кроме того, по словам Кобахидзе, разговоры о возможной отмене безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов являются «продолжением прискорбных событий».



«Это продолжение прискорбных событий. Речь о постоянном шантаже против нашей страны. Этот шантаж не был эффективным в течение прошлых 4 лет, он не будет эффективным и сейчас. Это единственное, что я могу сказать по этому поводу. Такие дискуссии сами по себе уже представляют те проблемы, перед которыми сегодня стоит Евросоюз. Мы очень надеемся, что ЕС скоро сможет справиться с этими проблемами», - заявил Ираклий Кобахидзе.





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