

Решение по вопросу о приостановке полномочий парламентской делегации Грузии в ПАСЕ будет принято без дебатов

27.01.2025 17:18





Решение по вопросу о приостановке полномочий парламентской делегации Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы будет принято без дебатов.



Соответствующая инициатива была выдвинута членом ПАСЕ Борианой Оберг и получила соответствующую поддержку.



«Грузинский парламент - однопартийный парламент, в нем ​​только «Грузинская мечта». Режим Иванишвили уничтожает демократический порядок в Грузии. Поэтому я обращаюсь от имени Европейской народной партии, приостановить их полномочия», - заявила на заседании ПАСЕ в Страсбурге Бориана Оберг.



Согласно уставу Парламентской ассамблеи Совета Европы, для принятия данного решения без дебатов необходимы голоса более 30 членов ассамблеи.



С инициативой Оберг согласились более 30 членов. Соответственно, вопрос передан в комитет по мониторингу, решение будет известно в течение 24 часов.



Напомним, в Страсбурге открылась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.



Несколько недель назад грузинская оппозиция направила в Страсбург письмо с просьбой приостановить полномочия делегации «Грузинской мечты».





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