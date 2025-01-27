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Решение по вопросу о приостановке полномочий парламентской делегации Грузии в ПАСЕ будет принято без дебатов
27.01.2025 17:18
Решение по вопросу о приостановке полномочий парламентской делегации Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы будет принято без дебатов.
Соответствующая инициатива была выдвинута членом ПАСЕ Борианой Оберг и получила соответствующую поддержку.
«Грузинский парламент - однопартийный парламент, в нем только «Грузинская мечта». Режим Иванишвили уничтожает демократический порядок в Грузии. Поэтому я обращаюсь от имени Европейской народной партии, приостановить их полномочия», - заявила на заседании ПАСЕ в Страсбурге Бориана Оберг.
Согласно уставу Парламентской ассамблеи Совета Европы, для принятия данного решения без дебатов необходимы голоса более 30 членов ассамблеи.
С инициативой Оберг согласились более 30 членов. Соответственно, вопрос передан в комитет по мониторингу, решение будет известно в течение 24 часов.
Напомним, в Страсбурге открылась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Несколько недель назад грузинская оппозиция направила в Страсбург письмо с просьбой приостановить полномочия делегации «Грузинской мечты».
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