Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава МИД Франции призвал власти Грузии прекратить репрессии


27.01.2025   17:45


Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро еще раз призвал дипломатов и официальных лиц правительства Грузии прекратить репрессии. Так он прокомментировал решение о приостановке для них безвизового режима.

Барро отметил, что грузинский народ последовательно и неустанно выражает свое европейское стремление к демократии и свободе, и это стремление должно быть понято.

«Мы еще раз настоятельно призываем их прекратить репрессии против демонстрантов, журналистов и представителей организаций гражданского общества. Грузинский народ последовательно и неустанно выражает свое европейское стремление к демократии и свободе. Это стремление должно быть понято», — говорится в заявлении, распространенном МИД Франции.


Источник: SOVA
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна