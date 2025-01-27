

Глава МИД Франции призвал власти Грузии прекратить репрессии

27.01.2025 17:45





Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро еще раз призвал дипломатов и официальных лиц правительства Грузии прекратить репрессии. Так он прокомментировал решение о приостановке для них безвизового режима.



Барро отметил, что грузинский народ последовательно и неустанно выражает свое европейское стремление к демократии и свободе, и это стремление должно быть понято.



«Мы еще раз настоятельно призываем их прекратить репрессии против демонстрантов, журналистов и представителей организаций гражданского общества. Грузинский народ последовательно и неустанно выражает свое европейское стремление к демократии и свободе. Это стремление должно быть понято», — говорится в заявлении, распространенном МИД Франции.



Источник: SOVA

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