

Бокучава: Впервые в истории ПАСЕ не признала полномочия грузинской делегации и передала вопрос в мониторинговый комитет

27.01.2025 18:24





Впервые в истории Парламентская ассамблея Совета Европы не признала полномочия грузинской делегации и передала вопрос в мониторинговый комитет - российский режим Иванишвили находится в международной изоляции, и этот режим не будет признан, - заявила председатель «Единства - Национального движения» Тина Бокучава.



«Сегодня в ПАСЕ произошло нечто беспрецедентное. Впервые в истории полномочия грузинской делегации встали под вопрос. ПАСЕ не признала полномочия грузинской делегации и передала вопрос в мониторинговый комитет. Такого в отношении грузинской делегацией никогда не происходило, прецеденты есть только в случае с Россией и Азербайджаном. Это подтверждает, что российский режим Иванишвили находится в международной изоляции и европейского признания этого режима не будет. Какое бы решение ни было принято, сегодня был задействован самый сильный санкционный рычаг, имеющийся у ПАСЕ, это оказавшиеся под вопросом полномочия», - заявила Тина Бокучава.





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