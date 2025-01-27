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«Сильная Грузия» требует публикации деклараций депутатов от «Грузинской мечты»


27.01.2025   19:55


Один из лидеров партии «Сильная Грузия» обратился к главе Антикоррупционного бюро с требованием обнародовать имущественные декларации представителей «Грузинской мечты» в парламенте. По его словам, процесс намеренно затягивается.

Он также отметил, что, несмотря на отказ «Сильной Грузии» входить в парламент, их члены, обладающие мандатами, заполнят имущественные декларации, чтобы граждане могли видеть их финансовое положение.

Акция в поддержку Мзии Амаглобели перед зданием прокуратуры.

В Тбилиси продолжаются акции в поддержку Мзии Амаглобели, основательницы и директора изданий Batumelebi и Netgazeti, задержанной 11 января 2025 года. Журналисты и представители общественности требуют её немедленного освобождения, считая арест политически мотивированным и направленным на подавление свободы слова в Грузии.

Собравшиеся держат плакаты с надписями «Свободу Мзии», «Свободу узникам режима» и «В войне со СМИ не победить».

По информации прокуратуры, Мзия Амаглобели обвиняется в нападении на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе во время разгона мирной акции протеста. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.

После задержания Мзия Амаглобели объявила голодовку, заявив, что «ценнее жизни – свобода». Ассоциация молодых юристов Грузии выразила обеспокоенность её состоянием здоровья и призвала прокуратуру прекратить уголовное преследование Амаглобели.


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