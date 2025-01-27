

Представитель Народного защитника навестил арестованную Мзию Амаглобели

27.01.2025 20:23





Госпожа Мзия чувствует себя нормально - когда я с ней встретился, ее позиция была такова, что она не намерена прекращать голодовку, насколько я знаю, она остается на той же позиции и сегодня, - заявил Народный защитник Леван Иоселиани на брифинге после посещения представителем омбудсмена основательницы «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзии Амаглобели.



По словам Левана Иоселиани, Мзия Амаглобели не имеет претензий в связи с условиями в камере и обращением со стороны администрации.



«Наш представитель, врач по профессии, только что вышел. Он встретился с госпожой Мзией. Я хотел бы поделиться информацией о ней, которой мы располагаем на данный момент и которую сообщаем с ее согласия. Госпожа Мзия чувствует себя нормально. Она не принимает пищу с 12 января. С момента задержания мы посетили г-жу Мзию 7 раз, в том числе один раз лично я. Мы знаем условия ее содержания. Я непосредственно был у нее в камере. В связи с этими условиями она не выражала никаких претензий. Что касается обращения со стороны администрации, то г-жа Мзия также не имеет никаких претензий. Регулярно ведется мониторинг ее здоровья, проводятся исследования, три раза в день посещает врач, и поступает информация.



Кроме того, наш представитель видел всю документацию, собранную в медицинском плане за этот период. Мы запросили эту документацию и надеемся получить в ближайшие дни. Кроме того, представитель поговорил там с врачом и получил от него дополнительную информацию», - заявил Леван Иоселиани.





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