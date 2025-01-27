

«Грузинская мечта» не видит проблем в отмене виз для владельцев диппаспортов

27.01.2025 21:07





«Грузинская мечта» заявляет, что частичная отмена безвиза в ЕС в отношении дипломатов и официальных лиц Грузии не является проблемой, называя это техническим и символическим вопросом.



«Если сторона ЕС скажет дипломатам, владельцам дипломатических паспортов, что они представляют угрозу общественному порядку в ЕС, в странах-членах ЕС, это не будет иметь оснований и цели продемонстрировать готовность ЕС улучшить отношения с Грузией», — заявила министр иностранных дел "Грузинской мечты" Мака Бочоришвили.



Как отметила Бочоришвили, это будет очень печальное решение, которое значительно затруднит отношения Грузии с Европейским Союзом и будет направлено на ухудшение этих отношений, а не на улучшение.



По словам Бочоришвили, приостановка безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов — это техническое решение.



«Это техническое решение. Мы будем следить за тем, как каждое государство будет исполнять это решение Совета ЕС. Для нас очень важны отношения с Европейским Союзом в более широком контексте», — подчеркнула Мака Бочоришвили.



Премьер-министр "Грузинской мечты" Иракли Кобахидзе, находящийся в Абу-Даби, касательно возможной отмены безвиза для владельцев дипломатических паспортов Грузии, также заявил, что это технический вопрос.



По словам Кобахидзе, для «Грузинской мечты» важно обеспечить, чтобы не возникло угрозы интересам страны и грузинского народа.



«Это всё лишь технический, символический вопрос. Для нас главное, чтобы не возникло угрозы миру в стране, интересам общества, нашего народа. Что касается того, требуется ли кому-то на публичной службе виза или нет, то это технический вопрос. Мы можем ездить в Евросоюз с визой или без визы. Это не имеет существенного значения. Единственное, что имеет значение — мы должны продолжать сохранять мир в нашей стране и защищать основные интересы нашего народа».





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