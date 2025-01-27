

Уилсон грозится вторичными санкциями США против помогающих Иванишвили британцев

27.01.2025 21:13





Конгрессмен Джо Уилсон грозится вторичными санкциями США против граждан Великобритании и учреждений, которые являются пособниками олигарха и основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.



Автор MEGOBARI Act отметил, что Иванишвили хранит свои «украденные деньги» в Великобритании, но «друзья в Лондоне» не потерпят, чтобы он «эксплуатировал» их финансовую систему.



«Сообщник КПК (Коммунистическая партия Китая — ред.) Бидзина Иванишвили хранит свои украденные деньги в Великобритании. Наши британские друзья не потерпят, чтобы он эксплуатировал их финансовую систему. Америка может помочь, введя вторичные санкции против пособников и учреждений в Лондоне, управляющих его богатством. Трамп все уладит», — пишет конгрессмен.



Отметим, после введения американских санкций против теневого правителя Грузии Бидзины Иванишвили аналогичные меры рассматривает Великобритания. Ходатайство о заморозке активов олигарха подано в Палату общин. В случае положительного решения, санкции коснутся всей бизнес-империи основателя «Грузинской мечты», который многие годы использовал офшорные компании для управления своими активами.



Напомним, США ввели финансовые санкции против олигарха, основателя партии «Грузинская мечта» и ее почетного преседателя Бидзины Иванишвили. Решение опубликовано на сайте Министерства финансов США. Причина — действия Иванишвили в интересах РФ — прямо или косвенно.





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