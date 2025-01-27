|
|
|
Уилсон грозится вторичными санкциями США против помогающих Иванишвили британцев
27.01.2025 21:13
Конгрессмен Джо Уилсон грозится вторичными санкциями США против граждан Великобритании и учреждений, которые являются пособниками олигарха и основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.
Автор MEGOBARI Act отметил, что Иванишвили хранит свои «украденные деньги» в Великобритании, но «друзья в Лондоне» не потерпят, чтобы он «эксплуатировал» их финансовую систему.
«Сообщник КПК (Коммунистическая партия Китая — ред.) Бидзина Иванишвили хранит свои украденные деньги в Великобритании. Наши британские друзья не потерпят, чтобы он эксплуатировал их финансовую систему. Америка может помочь, введя вторичные санкции против пособников и учреждений в Лондоне, управляющих его богатством. Трамп все уладит», — пишет конгрессмен.
Отметим, после введения американских санкций против теневого правителя Грузии Бидзины Иванишвили аналогичные меры рассматривает Великобритания. Ходатайство о заморозке активов олигарха подано в Палату общин. В случае положительного решения, санкции коснутся всей бизнес-империи основателя «Грузинской мечты», который многие годы использовал офшорные компании для управления своими активами.
Напомним, США ввели финансовые санкции против олигарха, основателя партии «Грузинская мечта» и ее почетного преседателя Бидзины Иванишвили. Решение опубликовано на сайте Министерства финансов США. Причина — действия Иванишвили в интересах РФ — прямо или косвенно.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна