

Заявление «Мтавари Архи»

27.01.2025 22:12





«Мтавари Архи» обвиняет своего соучредителя Зазу Окуашвили в намеренном уничтожении независимого медиа.



В заявлении говорится, что Заза Окуашвили и назначенный им директор Гоги Курдзадзе ведут телеканал к закрытию, систематически блокируя его работу. Уже отключён сигнал для зрителей в регионах Грузии и за рубежом, которые получали трансляцию через спутник. Причина — отказ Гоги Курдзадзе перечислять средства сервисным компаниям, несмотря на наличие денег на счетах канала.



С начала февраля ожидаются ещё большие ограничения — сигнал будет отключён для большинства кабельных операторов.



Ситуация ухудшается:

• На протяжении месяца реклама не транслируется, и канал потерял всех спонсоров, поскольку контракт с «Домом продаж» истёк, а его продление блокируется.

• Отключена услуга предоставления данных о рейтингах.

• Журналисты теряют возможность вести прямые эфиры из-за отключения оборудования.



Телеканал утверждает, что эти действия направлены на уничтожение критического медиапространства в интересах «Грузинской мечты» и содержат признаки уголовного преступления.







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