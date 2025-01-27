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Заявление «Мтавари Архи»


27.01.2025   22:12


«Мтавари Архи» обвиняет своего соучредителя Зазу Окуашвили в намеренном уничтожении независимого медиа.

В заявлении говорится, что Заза Окуашвили и назначенный им директор Гоги Курдзадзе ведут телеканал к закрытию, систематически блокируя его работу. Уже отключён сигнал для зрителей в регионах Грузии и за рубежом, которые получали трансляцию через спутник. Причина — отказ Гоги Курдзадзе перечислять средства сервисным компаниям, несмотря на наличие денег на счетах канала.

С начала февраля ожидаются ещё большие ограничения — сигнал будет отключён для большинства кабельных операторов.

Ситуация ухудшается:
• На протяжении месяца реклама не транслируется, и канал потерял всех спонсоров, поскольку контракт с «Домом продаж» истёк, а его продление блокируется.
• Отключена услуга предоставления данных о рейтингах.
• Журналисты теряют возможность вести прямые эфиры из-за отключения оборудования.

Телеканал утверждает, что эти действия направлены на уничтожение критического медиапространства в интересах «Грузинской мечты» и содержат признаки уголовного преступления.


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