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Кайя Калас: Теперь государства-члены должны сами внедрить приостановку визовой либерализации для грузинских дипломатов в свои внутренние правила
27.01.2025 22:13
Приостановка либерализации визового режима для грузинских дипломатов теперь должна быть внедрена государствами-членами в их внутренних правилах, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета министров иностранных дел ЕС.
«Конечно, мы внимательно наблюдаем за событиями в Грузии и смотрим на это с большой озабоченностью. Мы сегодня обсудили это, что еще мы можем сделать, чтобы направить сигнал правительству Грузии, что это неправильное направление в плане европейского курса и что есть вещи, которые мы еще можем рассмотреть. Что касается приостановки либерализации визового режима [для дипломатов], то это решение было принято сегодня странами-членами, и теперь они сами должны внедрить его в свои внутренние правила. Так в этом плане работает Европа», - заявила Кайя Каллас.
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