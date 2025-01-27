

Юлиан Булай: Все, что произошло в Грузии после парламентских выборов, ставит под вопрос легитимность этих выборов

27.01.2025 22:13





Все, что произошло в Грузии после парламентских выборов, ставит под вопрос легитимность этих выборов, заявил глава делегации ПАСЕ Юлиан Булай на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.



«Ситуация в Грузии после выборов вызывает тревогу. Страна движется к автократии, и после выборов ситуация не улучшается. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сделать два призыва: первый - освободить 53 политзаключенных. Одна из них, журналист, держит голодовку 16 дней. Второй - все, что произошло после выборов, ставит под вопрос легитимность этих выборов, и дает возможность ассамблее призвать правительство Грузии в диалоге со всеми силами работать над новыми выборами, чтобы власть имела больше легитимации для управления, а парламент мог функционировать. Здесь также были представлены депутаты как от оппозиции, так и от правительства», - сказал Юлиан Булай.





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